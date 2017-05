Afghan police and municipal workers clear debris from the site of a suicide bomb attack in Kabul, Afghanistan May 3, 2017. REUTERS/Omar Sobhani

Kabul Bei einem Selbstmordanschlag auf Militärfahrzeuge der Nato sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Mittwoch acht Zivilisten getötet worden.

Zudem wurden nach Angaben der Nato und der Gesundheitsbehörden mindestens 28 Menschen verletzt, darunter auch drei US-Soldaten. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Anschlag in der Nähe der US-Botschaft und sprach ihrerseits von acht getöteten amerikanischen Soldaten. Die Explosion ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr in einer der belebtesten Gegenden der Stadt. Während die gepanzerten Militärfahrzeuge Augenzeugen zufolge nur kleinere Schäden aufwiesen, wurde eine Reihe von Autos in der Nähe des Konvois vollständig zerstört.

Dem IS zufolge sprengte der Attentäter ein Auto in die Luft, als der Nato-Konvoi nahe der US-Botschaft vorbeifuhren. Die gepanzerten Fahrzeuge können auch schweren Explosionen standhalten und fuhren Militärangaben zufolge nach dem Anschlag wieder zu ihrem Stützpunkt zurück.

Auch gut zwei Jahre nach dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes in Afghanistan sind noch immer fast 9000 US-Soldaten am Hindukusch stationiert. Etwa 7000 von ihnen sind Teil des Nato-Beratungseinsatzes "Resolute Support". Sowohl der IS als auch die radikalislamischen Taliban kämpfen in Afghanistan um Gebiete sowie Einfluss.