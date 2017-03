Smoke rises from a military hospital area at the site of blast and gunfire in Kabul, Afghanistan March 8, 2017. REUTERS/Mohammad Ismail

Kabul Als Ärzte und Pfleger verkleidete Kämpfer der Islamistenmiliz IS haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein Militärkrankenhaus überfallen und dabei mindestens 30 Menschen getötet.

Mehr als 100 weitere Menschen wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Mittwoch verletzt. In einer Erklärung der als IS-Sprachrohr geltenden Agentur Amak hieß es, Kämpfer des Islamischen Staates (IS) hätten das Krankenhaus angegriffen. Präsident Aschraf Ghani sprach von einer Terrorattacke, die gegen alle menschlichen Werte verstoße. Der IS hat im vergangenen Jahr mehrere Anschläge vor allem auf schiitische Einrichtungen in Kabul verübt. Die radikalislamischen Taliban bestritten, etwas mit dem Angriff zu tun zu haben.

Zu Beginn des Angriffs auf das 400-Betten-Krankenhaus Sardar Mohammad Daud Chan sprengte sich Sicherheitskreisen zufolge ein Selbstmordattentäter in die Luft. Danach hätten drei Angreifer mit Schnellfeuerwaffen und Handgranaten den Gebäudekomplex gestürmt. Die Täter seien als medizinisches Personal verkleidet gewesen und hätten sich über mehrere Stunden Feuergefechte mit den Sicherheitskräften geliefert. Am späten Nachmittag sei die Lage unter Kontrolle gewesen. Alle drei Angreifer seien getötet worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Zeugen berichteten, der Angriff sei völlig überraschend gekommen. "Plötzlich wurde geschossen, und ein Bewaffneter feuerte auf jeden", sagte Sahir Chan, der sich unter einem Tisch versteckte. "Er schoss auf Ärzte, Patienten und Besucher." Einige Patienten klettern aus den Fenstern, um sich in Sicherheit zu bringen. Die UN-Vertretung in Afghanistan erklärte, ein Angriff auf Krankenhausmitarbeiter und Patienten, die nicht am Konflikt im Land beteiligt seien, sei ein Kriegsverbrechen.

In der Klinik werden Militärangehörige aus dem ganzen Land behandelt. Sie liegt an einer großen Kreuzung. Auf der anderen Straßenseite befindet sich die stark gesicherte US-Botschaft.

Vergangene Woche waren in Kabul bei Angriffen von Taliban-Kämpfern auf eine Polizeiwache und ein Geheimdienstbüro Dutzende Menschen getötet worden.[nL5N1GE4SR]