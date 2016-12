German Defence Minister Ursula von der Leyen addresses German Armed forces, Bundeswehr soldiers during her visit to Camp Marmal in Masar-i-Scharif, Afghanistan December 22, 2016. REUTERS/Gregor Fischer/Pool

Masar-i-Scharif Deutschland wird nach Aussage von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen auch nach dem Anschlag von Berlin nicht im militärischen Kampf gegen den Terror nachlassen.

"Sie hier in Afghanistan (...) und auch Ihre Kameradinnen und Kameraden weit entfernt in Afrika, Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror", sagte die Ministerin am Donnerstag bei einem Besuch der deutschen Soldaten im nordafghanischen Masar-i-Scharif. "Dass wir uns wehren gegen diejenigen, die Menschen terrorisieren. Sie stehen dafür ein, dass Menschen frei, selbstbestimmt, mit Respekt vor der Würde, die sie als einzelne haben, leben können." Die Bundeswehr hat noch rund 950 Soldaten am Hindukusch stationiert, davon knapp 800 in Masar-i-Scharif.

Der Terror mache keinen Unterschied zwischen Personen oder Regionen. Die Weltgemeinschaft müsse entschlossen sein, ihn zu bekämpfen, "sei es in Deutschland, sei es in Europa, sei in Afrika oder hier in Afghanistan", mahnte die Ministerin. Frieden und Freiheit seien nicht selbstverständlich. Von der Leyen dankte den Soldaten aus Deutschland und anderen im Camp in Masar-i-Scharif vertretenen Nationen für ihren Einsatz nach dem schweren Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat in der Stadt am 10. November. Die Tat habe schmerzlich gezeigt, dass die Sicherheitslage fragil und volatil bleibe, sagte von der Leyen.

In der Nacht zum 11. November war ein Selbstmordattentäter mit einem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in die Außenmauer des Generalkonsulats gerast, die durch die Wucht der Explosion zerstört wurde. Durch den Anschlag wurden sechs Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Die Mitarbeiter des Konsulats blieben unversehrt und wurden von den Soldaten in das Nato-Camp gebracht.

Die radikalislamischen Taliban haben seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes in Afghanistan 2014 Boden gutgemacht. Ein Drittel des Landes soll sich inzwischen unter ihrer Kontrolle befinden oder umkämpft sein. Die Zahl der zivilen Opfer von Kämpfen und Anschlägen liegt nahe ihrem Höchststand. Deutschland hatte vor einigen Tagen dennoch abgelehnte afghanische Asylbewerber abgeschoben und dies damit begründet, dass weite Teile des Landes sicher seien.

Wie es mit dem seit 2001 laufenden Afghanistan-Einsatz weitergeht, hängt vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump ab, dessen Land mit Abstand die meisten ausländischen Soldaten am Hindukusch stellt. Trump hat sich bisher kaum zu dem Einsatz geäußert. In der Vergangenheit plädierte er jedoch dafür, dass die USA sich künftig nicht mehr mit Militär am Wiederaufbau von Staaten nach Kriegen beteiligen sollten.