Afghan men dig a grave for one of the victims who was killed in Monday's suicide attack at a mosque, in Kabul, Afghanistan November 23, 2016. REUTERS/Mohammad Ismail

Kabul Mit rund 11.500 Toten und Verletzten hat die Zahl der zivilen Opfer in Afghanistan im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht.

3498 Zivilisten seien getötet und 7920 verletzt worden, was einem Anstieg um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche, teilten die Vereinten Nationen am Montag mit. Darunter seien auch immer mehr Kinder. Unter anderem haben die Anschläge der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) deutlich zugenommen: Die Opferzahl durch IS-Angriffe hat sich im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. Insgesamt gingen 61 Prozent der zivilen Opfer den UN zufolge auf regierungsfeindliche Gruppen wie die radikalislamischen Taliban und den IS zurück. Afghanische Sicherheitskräfte seien für 20 Prozent der Opfer verantwortlich. So seien durch Luftangriffe fast doppelt so viele Menschen zu Schaden gekommen wie im Jahr 2015.

Laut UN gab es zunehmend Selbstmordattentate etwa in Moscheen. Zudem seien seit 2009 noch nie so viele Menschen in Afghanistan durch Luftangriffe getötet oder verletzt worden. Auch würden Schulen und Krankenhäuser zunehmend für militärische Zwecke eingesetzt.

Die Vereinten Nationen schreiben den Taliban mindestens 4953 zivile Opfer zu, dem IS mindestens 899. Durch Selbstmordanschläge kamen im vergangenen Jahr die meisten Menschen seit Erhebung der UN-Statistik im Jahr 2009 ums Leben.

In Deutschland gibt es derzeit einen politischen Streit über die Abschiebung von abgelehnten afghanischen Asylbewerbern in ihre Heimat. Während die Bundesregierung an dieser Praxis festhalten will, sperren sich einige rot-grün-regierte Bundesländer dagegen.