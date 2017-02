MÄRKTE 5-Dax folgt Börsen in USA und Japan nach oben

Frankfurt, 15. Feb Die Kauflaune der Anleger in New York und Tokio hat am Mittwoch die deutschen Anleger angesteckt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent auf 10.834 Punkte. Nach Handelsschluss hierzulande hatten die US-Börsen ihren Rekordkurs wieder aufgenommen. Auch in Tokio stiegen die Kurse stark. Die Investoren setzten weiter auf blühende Geschäfte in Zeiten von Donald Trump. Der US-Präsident kommt am Mittwoch mit den Chefs einiger Einzelhandelskonzerne zusam