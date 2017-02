REUTERS/Bobby Yip/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE - SEARCH 'BUSINESS WEEK AHEAD NOV 7' FOR ALL IMAGES

Düsseldorf Geschäfte in Asien werden nach Einschätzung der britischen Großbank HSBC wegen der Abschottungspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump wichtiger.

"Asien ist ein Leuchtturm für Freihandel zu einer Zeit, in der die entwickelte Welt protektionistischer wird", sagte Stuart Gulliver, der Chef von Europas größtem Geldhaus, am Dienstag bei einer Wirtschaftskonferenz in Düsseldorf. Hans Van Bylen, der Chef des Konsumgüter-Herstellers Henkel, sieht das ähnlich: "Die Chancen sind gut, dass Asien künftig eine noch wichtigere Rolle in der Weltwirtschaft spielt", sagte er auf der Konferenz.

Trump will amerikanische Interessen in den Mittelpunkt seiner Politik stellen und hält wenig von multilateralen Handelsabkommen. Per Erlass hat er deshalb den Rückzug der USA aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP mit Australien, Japan, Mexiko und acht anderen Ländern verfügt. China, das an TTP nicht beteiligt war, könnte nach Einschätzung von HSBC-Chef Gulliver einspringen. "Wir sehen schon einige bedeutsame Bewegungen von China, um das Vakuum zu füllen, das die USA durch den Rückzug von TPP geschaffen haben."

Während Trump auf Protektionismus und Nationalismus setze, positioniere sich China als Unterstützer von freiem Handel und Globalisierung, sagte Gulliver. Die Isolation der USA werde den globalen Handel bremsen, stattdessen werde es weltweit mehr Handel innerhalb und zwischen großen Handelsblöcken geben - etwa in Südostasien (Asean), China und Europa. Europäische Unternehmen müssten angesichts der US-Politik künftig noch stärker Geschäftschancen in Asien wahrnehmen, sagte Gulliver. Zwar stehe auch Asien vor Herausforderungen, aber es werde schon demographischen Gründen in den kommenden Jahren stark wachsen.