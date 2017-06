Emir of Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah meets with U.S. President Donald Trump in Riyadh, Saudi Arabia, May 21, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Riad US-Präsident Donald Trump hat bei Treffen mit mehreren arabischen Staatschefs am zweiten Tag seiner Nahost-Reise Rüstungsprojekte ausgelotet.

Mit Katars Emir Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani wolle er über "wunderschöne Militärausrüstung" sprechen, "denn niemand baut sie so wie die USA", sagte Trump am Sonntag in Riad. Er lobte auch den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi für die "fantastische Arbeit unter schwierigen Umständen". Bei seinem Treffen mit Bahrains König Hamad bin Issa al-Khalifa erklärte er, die USA und der Golfstaat hätten viel gemeinsam. Trotz früherer Schwierigkeiten "wird es mit dieser Regierung keine Spannungen geben". Trump hatte sich bereits am Samstag mit Gastgeber König Salman bin Abdelasis Al-Saud getroffen.

Trump sollte im Laufe des Tages eine mit Spannung erwartete Rede zum Islam halten. Vorab wurde bekannt, dass er dabei die Muslime aufrufen wolle, gemeinsam gegen radikale Islamisten vorzugehen. Noch in der Nacht zum Sonntag wurde an dem Text gearbeitet. Unklar war, ob in der Rede seine umstrittene Formulierung "radikaler islamischer Terrorismus" aus dem Wahlkampf vorkommen würde. Einige Berater rieten davon ab. Vor der Wahl hatte der Republikaner ein allgemeines Einreiseverbot für Muslime gefordert. Kurz nach seiner Amtseinführung versuchte er per Erlass, einen Bann gegen sieben überwiegend muslimische Staaten einzuführen. Gerichte blockierten den Schritt zunächst.

Am Sonntag sollte zudem ein Abkommen zwischen den USA und mehreren Golfstaaten zum Kampf gegen die Finanzierung von Terrorgruppen vereinbart werden. Eine Sprecherin des US-Präsidialamts sagte, die Absichtserklärung werde von Kronprinz Mohammed bin Najef und US-Außenminister Rex Tillerson in Riad unterzeichnet. Westliche Experten gehen davon aus, dass aus den reichen Golfstaaten Geld zur Unterstützung von Gruppen wie die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) nach Syrien und in den Irak fließt.

Die neuntägige Reise ist Trumps erste im Ausland seit seinem Wahlsieg. Sie führt ihn auch nach Israel, Rom, Brüssel und Sizilien. Am Samstag wohnte er der Unterzeichnung umfangreicher Wirtschafts- und Rüstungsabkommen bei. Tillerson sprach von einem Gesamtvolumen von 350 Milliarden Dollar. Der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir sagte, Trumps Besuch markiere den Beginn einer Wende in den Beziehungen zwischen den USA und der arabischen Welt.