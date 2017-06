Belgian soldiers stand guard in central station in Brussels, Belgium June 21, 2017. REUTERS/Eric Vidal

Brüssel Nach dem fehlgeschlagenen Bombenanschlag auf den Brüsseler Zentralbahnhof haben die Behörden vier Personen festgenommen.

Sie seien bei Razzien am späten Mittwochabend in Gewahrsam gekommen worden, teilte die belgische Bundesstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Durchsuchungen in Brüssel gingen demnach auf eine richterliche Anordnung zurück und betrafen auch das Viertel Molenbeek, wo der Täter wohnte. Der 36-jähriger Marokkaner hatte nach vorliegenden Erkenntnissen am Dienstagabend versucht, mit einem zur Bombe umgebauten Koffer einen Anschlag zu verüben. Der Sprengsatz detonierte jedoch nur teilweise, der Attentäter wurde von einem Soldaten erschossen. Es gab keine Verletzten.