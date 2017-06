European Chief Negotiator for Brexit Michel Barnier walks past the Union Jack flag as he arrives at the EU summit in Brussels, Belgium, April 29, 2017. REUTERS/Christian Hartmann

London/Berlin Trotz der schleppenden Regierungsbildung in Großbritannien rechnet die Bundesregierung nicht mit einer Verzögerung der Brexit-Gespräche in der kommenden Woche.

"Wir sind vorbereitet, wir werden am Start sein als EU-27", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe das Treffen für Montag angesetzt. Daher gehe man davon aus, dass es stattfinde. "Wir können natürlich nur für uns sprechen." Auch die britische Regierung geht offenbar weiter davon aus, dass ab Montag über den EU-Austritt verhandelt wird. Finanzminister Philip Hammond sagte, sein Land werde in der kommenden Woche pragmatisch in die Verhandlungen gehen.

Der Konservative sagte, Priorität sollten bei den Gesprächen die Sicherung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum haben. Ziel sei eine Vereinbarung, die sowohl für sein Land als auch für die EU funktioniere. Er reagierte damit auf eine Frage nach einem sanften Abschied des Königreichs aus der EU. Die "Times" hatte berichtet, Hammond wolle May von einem harten Brexit abbringen und für einen Verbleib in der Zollunion eintreten.

Im Raum steht allerdings die Frage, wie verbindlich die Briten verhandeln können, so lange die neue Regierung nicht steht. Premierministerin Theresa May bemüht sich um die Unterstützung der nordirischen DUP, nachdem ihre Konservativen bei der Wahl die absolute Mehrheit im Parlament überraschend verloren. Die Gespräche mit der DUP sind unter anderem wegen des Hochhausbrands in London ins Stocken geraten. May strebt eine Einigung an, um eine Minderheitsregierung zu bilden.

DUP-Chefin Arlene Foster sagte, die Verhandlungen mit den Konservativen würden über das Wochenende und in die kommende Woche hinein fortgesetzt. Angestrebt werde ein Brexit-Abkommen, das auch die Irland-Frage berücksichtige. Nordirland und das benachbarte EU-Mitglied Irland sind wirtschaftlich eng verflochten. Mit einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU wird befürchtet, dass ein reibungsloser Grenzverkehr und Handel in Gefahr ist. Auch ein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Protestanten und Katholiken wird nicht ausgeschlossen.

PROTESTE WEGEN HOCHHAUSBRAND

Gleichzeitig gerät May wegen des Hochhausbrands in London unter Druck. Kritiker warfen ihr am Freitag vor, sich immer noch nicht mit Überlebenden getroffen zu haben. Für den Nachmittag wird mit einem Protest in Kensington gerechnet, wo der 24-stöckige Sozialblock ausbrannte. Für den Abend ist im Regierungsbezirk Westminster eine Demonstration angekündigt. Die Zeitung "The Sun" berichtete, es würden immer noch 65 Menschen vermisst. Es sei zu befürchten, dass sie ums Leben gekommen seien. Die Polizei hat den Tod von 30 Menschen bestätigt. Die Zahl dürfte weiter steigen. Die Brandursache ist nicht geklärt.