Scotland's First Minister Nicola Sturgeon gives a TV interview at SSE's new Pitlochry Dam Visitor Centre Pitlochry Scotland Britain, February 6, 2017. REUTERS/Russell Cheyne

Bangalore Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat den Herbst 2018 als Termin für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum ins Gespräch gebracht.

Dieser Zeitpunkt wäre vernünftig, sagte die Politikerin am Donnerstag in der BBC. Allerdings sei noch nichts entschieden. Sie werde die Dinge in einem angemessenen Tempo vorantreiben.

Anders als England und Wales hatten die Schotten im vergangenen Jahr für einen Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Die Regierung in Edinburgh ist verärgert, weil Premierministerin Theresa May nun einen klaren Schnitt von der EU anstrebt und Großbritannien damit den Zugang zum Binnenmarkt verlieren dürfte. Im Jahr 2014 hatten die schottischen Nationalisten noch ein Referendum über eine Abspaltung vom Königreich verloren.