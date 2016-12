ZürichAn der Schweizer Börse rechnen Händler am Mittwoch mit einem verhaltenen Geschäft und keinen grösseren Kursausschlägen. Zwar seien die Vorgaben aus den USA, wo die Aktienindizes fast täglich neue Höchstmarken erreichen, gut. Je höher die Kurse steigen, desto grösser werde aber auch die Neigung, Gewinn zu realisieren, hiess es. "Wir werden uns wohl auf Spezialsituationen konzentrieren", sagte ein Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8242 Punkten praktisch auf dem Vortagesniveau. Der SMI-Future sank um 0,1 Prozent auf 8154 Zähler. Am Dienstag hatte der Leitindex um 0,1 Prozent höher geschlossen.

Im Fokus stehen dürfte weiterhin auf Actelion. Die Gespräche zwischen dem französischen Pharmakonzern Sanofi und der Biotechnologiefirma über einen Deal machen einem Insider zufolge Fortschritte. Actelion sei an einem Punkt angelangt, an dem das Unternehmen eine Transaktion unterschreiben müsse und die Verhandlungen nicht mehr abbrechen könne, ohne einen Aufstand von Investoren auszulösen, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Beide Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Leicht tiefere Notierungen gab es bei Roche. Der Pharmakonzern muss einen Rückschlag bei einem wichtigen Hoffnungsträger verkraften. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verlängerte die Zulassungsprüfung für das neuartige Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus bis zum 28. März 2017. Roche durfte ursprünglich auf eine Zulassung des Mittels, dem Analysten Milliardenumsätze zutrauen, noch in diesem Jahr hoffen, nachdem die FDA im Juni ein beschleunigtes Prüfverfahren (Priority Review Designation) bewilligt hatte. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)