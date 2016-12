ZürichAn der Schweizer Börse haben sich die Kurse am Mittwoch überwiegend nur wenig bewegt. Die Vorgaben aus den USA, wo die Aktienindizes fast täglich neue Höchstmarken erreichen, seien gut. Je höher die Notierungen steigen, desto grösser werde aber auch die Neigung, Gewinn zu realisieren, hiess es im Markt. Die Anleger richten ihren Blick auf Spezialsituationen, sagten Händler. Der SMI rückte 0,1 Prozent auf 8253 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex 0,1 Prozent höher geschlossen.

An die Spitze der Standardwerte setzten sich die Actelion-Aktien. Der seit einigen Wochen im Bann von Übernahmespekulationen stehende Biotech-Wert zog 3,5 Prozent an, nachdem er am Vortag fast sechs Prozent eingebrochen war. Die Gespräche zwischen dem französischen Pharmakonzern Sanofi und der Biotechnologiefirma über einen Deal machen einem Insider zufolge Fortschritte. Actelion sei an einem Punkt angelangt, an dem das Unternehmen eine Transaktion unterschreiben müsse und die Verhandlungen nicht mehr abbrechen könne, ohne einen Aufstand von Investoren auszulösen, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Beide Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Genussscheine von Roche sanken um 0,2 Prozent. Der Pharmakonzern muss einen Rückschlag bei einem wichtigen Hoffnungsträger verkraften. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verlängerte die Zulassungsprüfung für das neuartige Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus bis zum 28. März 2017. Roche durfte ursprünglich auf eine Zulassung des Mittels, dem Analysten Milliardenumsätze zutrauen, noch in diesem Jahr hoffen, nachdem die FDA im Juni ein beschleunigtes Prüfverfahren (Priority Review Designation) bewilligt hatte. Die Anteile von Rivale Novartis waren leicht höher.

Die Aktien der Banken zeigten sich uneinheitlich. Credit Suisse büssten 0,4 Prozent an Wert ein. Der Bank droht laut Insidern im US-Hypothekenstreit eine Multi-Milliarden-Strafe. Die von der Schweizer Wettbewerbsbehörde (Weko) gegen mehrere international tätige Banken wegen Absprachen bei Referenzzinssätzen und Zinsderivaten verhängten Strafen beeinflussten die Kurse hingegen kaum. "Eine leidige Sache mehr, die abgeschlossen werden kann", sagte ein Händler. Zu den Banken gehören auch die CS und Rivale UBS. Die UBS-Aktien gaben geringfügig nach.

Versicherungswerte waren bei meist geringen Kursausschlägen auf der Verliererseite zu finden.

Die Anteile zyklischer Firmen tendierten meist fester. Die Aktien des Uhrenkonzerns Swatch konsolidierten den starken Kursanstieg vom Vortag und gaben leicht nach. Der Zementkonzern LafargeHolcim wurde um 0,8 Prozent höher bewertet. ABB, Clariant und Geberit gewannen leicht an Wert.

Am breiten Markt stiegen die Dormakaba-Aktien um 5,3 Prozent. Die Schliesstechnik-Firma wird in Nordamerika durch die Übernahme von Geschäftsteilen der US-Firma Stanley Black & Decker der drittgrösste Anbieter.

Die Aktien von Evolva setzten ihre Rally fort und kletterten um weitere 18 Prozent. Der Hersteller von Nahrungsmittelzusätzen hat in den USA jüngst ein Patent für den Süssstoff Stevia erhalten.

Die Aktien von Meyer Burger verloren 3,1 Prozent. "Die massive Kapitalerhöhung wirkt nach. Das hat viele Aktien freigesetzt", sagte ein Händler. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)