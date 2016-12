Schweizer Börse zieht leicht an - Anleger halten sich bedeckt

Zürich, 21. Dez An der Schweizer Börse haben sich die Kurse am Mittwoch überwiegend nur wenig bewegt. Die Vorgaben aus den USA, wo die Aktienindizes fast täglich neue Höchstmarken erreichen, seien gut. Je höher die Notierungen steigen, desto grösser werde aber auch die Neigung, Gewinn zu realisieren, hiess es im Markt. Die Anleger richten ihren Blick auf Spezialsituationen, sagten Händler. Der SMI rückte 0,1 Prozent auf 8253 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex 0,1 Prozent höher