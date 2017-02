Händler erwarten Schweizer Börse in enger Handelsspanne

Zürich, 03. Feb Die Schweizer Börse dürfte den letzten Handelstag der Woche wenig verändert in Angriff nehmen. Händler verwiesen auf die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien. So bewegte sich der Dow Jones nach Börsenschluss in Europa kaum mehr und auch der Nikkei-Index in Tokio zeigte sich gegen Schluss fast unverändert. Vorübergehend hatte die Erhöhung des Zinssatzes für kurzfristige Anleihen in China die Märkte in der Region nach unten gedrückt.