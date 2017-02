ZürichDie Kurse an der Schweizer Börse haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Der SMI notierte praktisch unverändert bei 8368 Punkten. Am Dienstag war der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Das Umfeld präsentiert sich laut Börsianern weiterhin robust. Die Wall Street setze ihren Rekordkurs fort und zusätzliche Unterstützung gebe es von den Firmenbilanzen, die bisher überwiegend positiv ausgefallen seien. Bei den meisten US-Unternehmen habe sich die Ergebniserholung, die im dritten Quartal eingesetzt habe, in den letzten drei Monaten 2016 fortgesetzt, hiess es in "Research Daily" der Credit Suisse. "Es ist zwar noch zu früh, bedeutende Schlüsse zu ziehen, erste Anzeichen sprechen aber dafür, dass sich Europa in eine ähnliche Richtung wie der US-Markt bewegt."

Im Fokus der Anleger standen die Firmenbilanzen. Enttäuschungen habe es kaum gegeben, hieß es. Die Standardwerte notierten meist fester. An die Spitze setzten sich die Aktien von Swisscom mit Plus von 2,3 Prozent. Der Telekomkonzern hat dank Sondereffekten und Sparrunden den Gewinn deutlich gesteigert und will eine unveränderte Dividende von 22 Franken je Aktie ausschütten. "Swisscom konnte die Erwartungen mehr als nur erfüllen", schrieb ZKB-Analyst Andreas Müller. Der Ausblick für 2017 zeige Stabilisierungstendenzen. Ein Lichtblick seien die tieferen Kosten und der nur noch leichte Umsatzrückgang. Die Kauf-Empfehlung werde bestätigt.

Dagegen büssten die Anteile von ABB 2,3 Prozent ein.

Der Elektrotechnikkonzern hat seinen Auftragsschwund im vierten Quartal vorerst gestoppt. Der Nettogewinn konnte sich auf 489 Millionen Dollar mehr als verdoppeln. Dennoch blieb das Unternehmen beim Überschuss deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück. "ABB schlägt sich operativ sehr gut, hat aber an mehreren Fronten mit Problemen zu kämpfen", schrieb Vontobel-Analyst Panagiotis Spiliopoulos. ABB habe aber 2017 zu einem Übergangsjahr erklärt, sagte der Experte und verwies auf den niedrigeren Auftragsbestand. "Dies könnte sich negativ auf den Umsatz im ersten Halbjahr auswirken."

Die Aktie von Syngenta stieg um gut ein Prozent. "Die Zahlen sind unter den Erwartungen", hiess es am Markt. Aber diese spielten angesichts der geplanten Übernahme durch ChemChina ohnehin keine allzu wichtige Rolle. Der Agrarchemiekonzern rechnet nicht mit einer weiteren Verzögerung bei der Übernahme durch ChemChina. Die für den Deal ausschlaggebenden Genehmigungsprozesse in den USA und der EU machten gute Fortschritte, sagte Syngenta-Chef Erik Fyrwald am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. Syngenta geht von einem Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal dieses Jahres aus.

Mit Verkäufen reagierten die Anleger auf die Jahreszahlen der Bank Vontobel. Der Vermögensverwalter hat den Gewinn zwar gesteigert und will auch mehr Dividende ausrichten. Aber beim Neugeld harze es und die Bank habe keinen Ausblick abgegeben, schrieb die ZKB.

Die Anteile der als krisenresistent geltenden Pharmawerte Novartis und Roche sowie der Lebensmittelfirma Nestle waren eine spur höher.

Uneinheitlich zeigten sich die Finanzwerte. Bei den Versicherungen waren Zurich Insurance am Tag vor der Bilanzvorlage um 0,4 Prozent schwächer.

Auch bei den Papieren zyklischer Firmen herrschte keine klare Richtung. Clariant stiegen um ein Prozent auf 18,72 Franken. Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für den Chemiekonzern auf 22 von 19 Franken erhöht. Adecco sanken hingegen um 1,1 Prozent. Jefferies hat die Empfehlung für den Anteil des Personalvermittlers auf "Underperform" von "Neutral" gesenkt. (Reporter: Rupert Pretterklieber, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)