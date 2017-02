ZürichDie Schweizer Börse wird am Donnerstag aufgrund wenig richtungsweisender Vorgaben aus den USA und aus Fernost wenig verändert erwartet. Nach wie vor sorgten sich die Anleger vor allem um die politische Entwicklung in Europa und den USA. Vor allem die Präsidentschaftswahl in Frankreich, die Staatsschuldenkrise in Griechenland und die Probleme der italienischen Banken bereiteten den Anlegern Kopfschmerzen, hiess es am Markt. Hinzu kämen wachsende Zweifel am Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump.