Schweizer Börse gibt nach - Bankaktien unter Druck

Zürich, 06. Mrz Die Schweizer Börse ist mit leicht tieferen Kursen in die neue Woche gestartet. Die Anleger hielten sich nach dem Kursanstieg der vergangenen Woche zurück. Vor dem an den Finanzmärkten stark beachteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag sei die Risikobereitschaft der Anleger begrenzt, sagte ein Händler. "Die US-Notenbanker haben den Markt auf einen Zinsschritt in der kommenden Woche vorbereitet." Die monatliche Jobstatistik dürfte für Fed-Chefin Janet Yel