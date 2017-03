Schweizer Börse vor EZB-Zinsentscheidung wenig verändert erwartet

Zürich, 09. Mrz Die Schweizer Börse dürfte sich am Donnerstag in engen Spannen bewegen. Die Vorgaben aus dem Ausland geben keine klare Richtung vor, sagten Händler. Die Wall Street hatte nach Börsenschluss in Europa noch etwas Terrain eingebüsst. Dagegen zogen die Kurse in Japan an. "Auch wenn die Anleger vor allem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am kommenden Mittwoch warten, dürften sie sich auch vor der EZB-Ratssitzung am Nachmittag nicht aus dem Fenster lehnen", sagte ein H