Schwache Auslandsvorgaben dürften Schweizer Börse belasten

Zürich, 22. Mrz Kursverluste an der Wall Street und in Asien dürften am Mittwoch die Stimmung der Schweizer Anleger dämpfen. Händler erwarten an der Börse in Zürich nachgebende Notierungen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,5 Prozent niedriger mit 8571 Zählern. Der SMI-Future gab 0,6 Prozent auf 8414 Punkte nach. Am Dienstag war der Leitindex um 0,9 Prozent gefallen.