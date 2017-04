Abwärtstrend an der Schweizer Börse dürfte anhalten

Zürich, 11. Apr Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag ihren Rückgang fortsetzen. Kursbewegende Impulse von Unternehmens- und Konjunkturseite seien rar und angesichts der geopolitischen Spannungen scheuten die Anleger das Risiko, erklärten Marktteilnehmer. Insbesondere der jüngste US-Luftangriff in Syrien und die anstehende französische Präsidentenwahl sorgen für Nervosität. Die Wall Street hatte nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne wieder abgegeben und in Tokio hatte der erstar