Schweizer Börse wenig verändert gesehen - Novartis im Fokus

Zürich, 18. Jul (Reuters) - An der Schweizer Börse dürften sich die Kurse am Dienstag in engen Spannen halten. Der Gesamtmarkt könnte sich aber trotzdem leicht nach oben bewegen, da er zu einem guten Teil vom Marktschwergewicht Novartis bestimmt werden dürfte, sagten Händler. Der Pharmariese schnitt mit seinem Halbjahresbericht besser ab, als Analysten erwartet hatten.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 9060 Punkten. Der SMI Future sank marginal auf 9016 Zähler. Am Montag hatte der Leitindex eine Spur höher geschlossen.

Novartis verbuchte im ersten Halbjahr einen Gewinnanstieg um zehn Prozent auf 1,98 Milliarden Dollar. Der Umsatz sank dagegen um zwei Prozent auf 12,24 Milliarden Dollar. Der Pharmariese bestätigte die Zielvorgaben für das ganze Jahr.

Damit habe Novartis die Analystenerwartungen übertroffen. Positiv sei, dass es bei Alcon etwas besser laufe, hiess es am Markt. Novartis erwartet im Gesamtjahr bei Alcon nun ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Eine Entscheidung über die Zukunft des Bereichs will Novartis weiterhin bis zum Jahresende treffen. Im vorbörslichen Handel wurde die Aktie um 1,9 Prozent höher indiziert.

Die Anteile von Kühne + Nagel legten vorbörslich um 0,4 Prozent zu. Der Logistikkonzern habe im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Gewinn eingefahren als erwartet. Der Nettoumsatz stieg um 8,2 Prozent auf 8,815 Milliarden Franken. Unter dem Strich resultierten 356 Millionen Franken Gewinn. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)