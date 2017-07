Schweizer Börse wird fester erwartet - Ergebnisse und EZB im Fokus

Zürich, 20. Jul (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Donnerstag höhere Kurse erwartet. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften die Anleger aber vorsichtig agieren und sich vor allem auf die Aktien der Firmen fokussieren, die ihre Bilanz veröffentlicht haben. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,4 Prozent höher mit 9058 Punkten. Der SMI Future stieg um 0,25 Prozent auf 9050 Punkte. Am Mittwoch war der Leitindex um ein halbes Prozent gestiegen.

Die Analysten gehen nicht davon aus, dass die EZB die Zinsen ändern wird, aber die Währungshüter könnten einen Mini-Schritt in Richtung Eindämmung der Geldflut wagen. Die Entscheidung der EZB wird um 13:45 Uhr veröffentlicht. Um 14:30 Uhr wird EZB-Chef Mario Draghi die Beschlüsse kommentieren.

Auf der Konjunkturseite stehen einige US-Daten wie der Konjunkturindex der Fed von Philadelphia an.

Vorbörslich wurde für die Aktie von ABB ein um 1,8 Prozent tieferer Kurs indiziert. Der Elektrokonzern hat im zweiten Quartal wegen höherer Rohstoffpreise und Überkapazitäten einen um sieben Prozent tieferen operativen Gewinn von 1,042 Milliarden Dollar erzielt und 2017 als Übergangsjahr bezeichnet.

Die Aktien von Givaudan wurden um drei Prozent höher angeschrieben. Der Duft- und Aromenhersteller hat dank Kostensenkungen und einem Umsatzanstieg mehr verdient. Unter dem Strich resultierte ein Gewinnanstieg von 4,5 Prozent auf 384 Millionen Franken. Analysten hatten 360 Millionen Franken Überschuss erwartet.

Die Aktien der beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch dürften von dem stärker als erwarteten Anstieg der Uhrenexporte profitieren. Ihre Aktien wurden vorbörslich um ein beziehungsweise 1,8 Prozent höher gestellt. Die Exporte von Zeitmessern stiegen im Juni nominal um 5,3 und real um 7,1 Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)