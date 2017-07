Schweizer Börse wird wenig verändert gesehen - Julius Bär im Fokus

Zürich, 24. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte mit wenig veränderten Kursen in die neue Woche starten. Händler hofften aber auf eine freundliche Tendenz im Verlauf. Nach den Verlusten am Freitag könnte es durchaus zu einer technischen Erholung kommen, hiess es am Markt. Die Wall Street hatte vor dem Wochenende einen Grossteil der Verluste nach Börsenschluss in Europa noch aufgeholt. Die Vorgaben aus Fernost sind uneinheitlich.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8933 Punkten praktisch unverändert. Der SMI Future notierte mit 8922 Zählern um 0,1 Prozent tiefer. Am Freitag hatte der Leitindex wegen des schwachen Dollar und eines Ausverkaufs bei Industriewerten ein Prozent verloren.

Da am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid veröffentlicht, könnte das Geschäft bis dahin selektiv bleiben. "Die Anleger richten ihren Blick auf die Firmenbilanzen, und davon sehen wir diese Woche sehr viele", sagte ein Händler.

Den Anfang machte Julius Bär. Der Vermögensverwalter hat im ersten Halbjahr zwar einen Gewinn auf Vorjahreshöhe von 404 Millionen Franken erzielt. Analysten hatten aber einen Rückgang erwartet. Zudem holte die Bank mehr Neugelder als erwartet ins Haus.. Im vorbörslichen Handel wurde die Aktie um 1,9 Prozent höher indiziert.

Steigen könnten nach Ansicht von Händlern auch die Aktien von Meyer Burger. Der Spezialsägenhersteller hat von einem asiatischen Kunden weitere Aufträge für rund 22 Millionen Franken erhalten.