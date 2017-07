Schweizer Börse tritt auf der Stelle - Julius Bär zieht an

Zürich, 24. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag wenig verändert tendiert. Der schwache Dollar und der Ausverkauf bei Industriewerten, der am Freitag den Markt belastet hatte, dämpften die Kaufbereitschaft der Anleger. "Die Stimmung ist von Vorsicht geprägt", sagte ein Händler. In den kommenden Tagen würden viele Firmenbilanzen veröffentlicht und am Mittwochabend werde der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed erwartet. Es werde zwar nicht mit einer Zinsänderung gerechnet, aber die Anleger erhofften sich Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung in der weltgrössten Volkswirtschaft.

Der SMI notierte mit 8935 Punkte praktisch unverändert. Am Freitag war der Leitindex um ein Prozent gefallen.

Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Julius Bär. Der Vermögensverwalter machte den Auftakt in die mit Firmenabschlüssen reich befrachtete Woche. Erwartet werden im Laufe der Woche ausserdem die Zahlen von LafargeHolcim, Lonza, Clariant, Nestle, Roche und den Grossbanken Credit Suisse und UBS.

Julius Bär hat im ersten Halbjahr einen Gewinn auf Vorjahreshöhe von 404 Millionen Franken erzielt. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet. Zudem holte die Bank mehr Neugelder als erwartet ins Haus.. Die ZKB taxierte den Abschluss als "bärenstark" und stufte die Empfehlung auf "Übergewichten" von "Marktgewichten" hoch. Der Kurs schnellte um 6,4 Prozent hoch und erreichte den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Auch Aktien anderer Finanzhäuser tendierten fester. Die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS stiegen um je 0,8 Prozent. Der Vermögensverwalter EFG profitierte laut einem Händler vom guten Bär-Ergebnis rückte um fünf Prozent vor.

Bei den Versicherungen herrschten leichtere Notierungen vor. Zurich-Aktien sanken um ein halbes Prozent.

Die schwergewichtigen Pharmawerte Novartis und Roche schwächten sich um 0,3 und 0,7 Prozent ab. Der Lebensmittelwert Nestle, war um 0,25 Prozent tiefer.

Die Anteile zyklischer Firmen waren uneinheitlich. Der Titel der Sanitärtechnikfirma Geberit und die Anteile des Uhrenherstellers Swatch legten zu, die Titel des Elektrokonzerns ABB schwächten sich leicht ab.

Deutliche Kursgewinne verbuchte zudem die Aktie von Meyer Burger, die um 3,3 Prozent anzog. Der Spezialsägenhersteller hat von einem asiatischen Kunden weitere Aufträge im Wert von rund 22 Millionen Franken erhalten.

Die Aktie von Ypsomed gewann 6,2 Prozent. Der Titel war am Freitag um 30 Prozent Drittel eingebrochen. Der Insulinpumpenspezialist beendet die Vertriebskooperation mit Insulet per Juni 2018.

Die Anteile von Landis & Gyr verloren 0,4 Prozent auf 78,20 Franken. Die Aktie der Messtechnikfirma hatte am Freitag an der Schweizer Börse zu 79 Franken an der Börse debütiert. Sie war zu 78 Franken ausgegeben worden. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)