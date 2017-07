Schwergewichte heben Schweizer Börse über 9000 Punkte

Zürich, 26. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch fester tendiert. Der schwächere Franken, höhere Ölpreise und positive Auslandvorgaben sorgten für steigende Kurse. Dazu kamen erfreuliche Firmenbilanzen aus dem In- und Ausland, die die Anleger zu Käufen ermunterten. Der SMI legte 0,9 Prozent zu auf 9016 Punkte. Am Dienstag war der Leitindex um 0,45 Prozent gestiegen.

Mit Spannung warteten die Anleger auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der Offenmarktausschusssitzung der US-Notenbank Fed um 20:00 Uhr (MESZ). Es werde zwar keine Zinsänderung der Fed erwartet. "Aber die Marktteilnehmer werden die Worte von Fed-Chefin Janet Yellen genau analysieren", sagte ein Händler.

Im Mittelpunkt des Interesses standen die Firmenergebnisse. "Die Bilanzsaison läuft auf vollen Touren", sagte ein Händler. Erfreulich sei, dass es bisher keine grösseren Enttäuschungen gegeben habe.

Gefragt waren die Aktien von Lonza, die mehr als sieben Prozent auf ein Rekordhoch von 233 Franken zulegten. Der Pharmazulieferer hat im ersten Halbjahr dank starker Nachfrage im Gesundheitsbereich besser abgeschnitten als erwartet und die Mittelfrist-Prognosen angehoben.

Gefragt waren auch die schwergewichtigen Titel des Pharmariesen Novartis, die um fast zwei Prozent zulegten. Der Genussschein von Rivale Roche trat am Tag vor dem Halbjahresbericht auf der Stelle.

Mit Nestle gewann ein weiteres Schwergewicht 1,2 Prozent. Nestle berichtet am Donnerstag über das erste Halbjahr.

Der grösste Teil des Indexanstiegs war damit Novartis und Nestle geschuldet.

Eine Spur schwächer waren die Aktien von LafargeHoclim. Der Zementriese hat im ersten Halbjahr im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. "Möglichweise lag der Umsatz etwas unter den Schätzungen mancher Analysten", sagte ein Händler. Zudem habe sich der Bauzulieferer zurückhaltend über die Aussichten der Industrie geäussert.

Aktien anderer zyklischer Firmen tendierten meist eine Spur fester. ABB, SGS und Richemont zogen um weniger als ein halbes Prozent an.

Clariant rückten um ein Prozent vor. Der Chemiekonzern wird am Donnerstag den Halbjahresbericht veröffentlichen.

Die Bankaktien, die zuletzt kräftig gestiegen waren, schwenkten auf Konsolidierungskurs ein. UBS sanken um 0,1 Prozent und Credit Suisse stiegen um 0,1 Prozent. Gewinnmitnahmen drückten Julius Bär um 1,2 Prozent. "Vor dem US-Zinsentscheid am Abend und den Ergebnisse der beiden Grossbanken am Freitag verhalten sich die Anleger etwas vorsichtiger", sagte ein Händler.

Die Aktien von EFG notierten nach einen frühen Anstieg auf 7,15 Franken zuletzt noch um 0,7 Prozent höher auf 6,77 Franken. Der Vermögensverwalter habe die Erwartungen übertreffen können, hiess es. Doch ebbten die anfänglichen Käufe im Verlauf etwas ab.

Die Versicherungsaktien tendierten bei geringen Kursänderungen uneinheitlich.

Am breiten Markt stachen die Anteile von Tornos und Valora mit Kursgewinnen von vier und drei Prozent hervor. Der Maschinenbauer ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Kioskbetreiber hat laut Händlern besser als von Analysten erwartet abgeschnitten.

Die Aktien von Inficon büssten 4,5 Prozent ein. Die Aktie sei stark gestiegen und für einen weiteren Kursanstieg sei der Quartalsbericht nicht ausreichend gewesen. "Daher kommt es zu Gewinnmitnahmen", sagte ein Händler. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)