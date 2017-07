Schweizer Börse wenig verändert gesehen - Firmenbilanzen im Fokus

Zürich, 27. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag wenig verändert gesehen. Die Impulse dürften nach Ansicht von Händlern für einmal vor allem aus dem Inland kommen. "Wir haben eine Reihe von Firmenbilanzen erhalten. Und nicht jede war sehr gut", sagte ein Händler. "Die Marschrichtung des Marktes dürfte wohl von den Schwergewichten Nestle und Roche bestimmt werden", sagte ein anderer Börsianer. Der Entscheid der US-Notenbank Fed, die Zinsen wie erwartet unverändert zu belassen, dürfte das Geschehen nicht allzu stark beeinflussen, hiess es. Die Fed deutete an, im Herbst mit dem Abbau ihrer durch die Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz beginnen zu wollen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer mit 8975 Punkten. Der SMI Future sank um 0,2 Prozent auf 8969 Zähler. Am Mittwoch war der der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Im Fokus der Anleger standen die Anteile der beiden Schwergewichte Nestle und Roche. Während im vorbörslichen Handel der Genussschein von Roche um 2,5 Prozent höher indiziert wurde, nannten Händler für Nestle einen um zwei Prozent tieferen Kurs.

Der Nahrungsmittelriese Nestle ist ersten Halbjahr mit 2,3 Prozent organisch weniger stark gewachsen als Analysten erwartet hatten. Der Nettogewinn stieg in der ersten Jahreshälfte um 19 Prozent auf 4,9 Milliarden Franken. Für das Gesamtjahr rechnet Nestle weiterhin mit einem organischem Wachstum wahrscheinlich in der unteren Hälfte der zwei bis vier Prozent-Spanne.

Der Pharmakonzern Roche erhöht nach einem starken Halbjahr Ausblick. Neu peilt Roche 2017 einen Anstieg der Verkaufserlöse um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag an. Bisher hatte Roche ein Plus um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag in Aussicht gestellt. Im ersten Halbjahr kletterte der Gewinn um zwei Prozent auf 5,58 Milliarden Franken. Erfreulich verlaufe die Markteinführung des Medikaments Ocrevus zur Behandlung von Multipler Sklerose.

Gut abgeschnitten hat laut Händlern der Bauchemiekonzern Sika. Der Überschuss stieg im ersten Halbjahr 2017 um 16 Prozent auf 285,7 Millionen Franken und lag damit am oberen Rand der Analystenerwartungen. Sika bestätigte zudem den Ausblick und erwartet für 2017 weiterhin ein Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent sowie eine leicht überproportionale Steigerung von Betriebsergebnis (Ebit) und Gewinn. Die Aktie wurde um ein Prozent höher indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)