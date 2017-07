Schweizer Börse zieht leicht an - Firmenbilanzen im Fokus

Zürich, 27. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag leicht zugelegt. Im Fokus der Anleger standen die Firmenergebnisse. "Die Impulse kommen vor allem von den Zahlen", sagte ein Händler. Dabei habe die Mehrheit der Firmen die Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen. "Enttäuscht hat eigentlich nur Nestle", sagte ein Händler. Die endgültige Marschrichtung des Marktes werde wohl von den Kursbewegungen der beiden Schwergewichten Nestle und Roche abhängen, sagte ein anderer Börsianer.

Der SMI notierte mit 9002 Punkten um 0,1 Prozent höher. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Der Entscheid der US-Notenbank Fed, die Zinsen wie erwartet unverändert zu belassen, dürfte das Geschehen nicht allzu stark beeinflussen, hiess es. Die Fed deutete an, im Herbst mit dem Abbau ihrer durch die Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz beginnen zu wollen.

Die Markteilnehmer richteten ihren Blick auf die beiden Schwergewichte Nestle und Roche. Während der Genussschein von Roche um 1,7 Prozent stieg, sank Nestle um 1,1 Prozent. Gewinne und Verluste der beiden Standardwerte glichen sich in etwa aus. Der Lebensmitteltitel belastete den SMI mit 23 Zählern und Roche stützte mit knapp 25 Zählern.

Der Nahrungsmittelriese Nestle ist ersten Halbjahr mit 2,3 Prozent organisch weniger stark gewachsen, als Analysten erwartet hatten. Der Nettogewinn stieg in der ersten Jahreshälfte um 19 Prozent auf 4,9 Milliarden Franken. Für das Gesamtjahr rechnet Nestle mit einem organischem Wachstum wahrscheinlich in der unteren Hälfte der Spanne von zwei bis vier Prozent.

Der Pharmakonzern Roche erhöht nach einem starken Halbjahr seinen Ausblick. Neu peilt Roche 2017 einen Anstieg der Verkaufserlöse um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag an. Bisher hatte Roche ein Plus um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag in Aussicht gestellt. Im ersten Halbjahr kletterte der Gewinn um zwei Prozent auf 5,58 Milliarden Franken.

Gut abgeschnitten haben nach Ansicht der Thurgauer Kantonalbank der Bauchemiekonzern Sika, der Chemiekonzern Clariant, die Bank Vontobel, der IT-Logistiker Also und der Maschinenbauer Bobst.

Nicht alle Aktien reagierten aber positiv. Vontobel büssten wegen Gewinnmitnahmen 3,8 Prozent ein. Das Ergebnis sei mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, kommentierte Tomasz Grzelak von Baader Helvea. "Wir würden Gewinne mitnehmen."

Die Anteile von Also gewannen 1,8 Prozent und Bobst stiegen gar um 4,8 Prozent.

Bei den Grossbanken, die am Freitag ihren Halbjahresabschluss veröffentlichen, war die Aktie von Credit Suisse um ein Prozent tiefer. UBS dagegen waren unverändert.

Die Mehrheit der zyklischen Werte legte zu. Der Elektrokonzern ABB gewann 0,8 Prozent, der Personaldienstleister Adecco 0,9 Prozent, der Prüfkonzern SGS 0,8 Prozent und die Sanitärtechnikfirma Geberit 0,5 Prozent.

Der Pharmazulieferer Lonza setzte den Höhenflug vom Vortag fort und stieg mit dem Rückenwind mehrerer Kurszielerhöhungen und Kaufempfehlungen um 1,7 Prozent. Der Titel war am Mittwoch nach Bekanntgabe des Halbjahresberichts und einer Prognoseanhebung um fast acht Prozent gestiegen.

Pharmaschwergewicht Novartis legte 0,2 Prozent zu und Idorsia stieg um vier Prozent. Die Assekuranzwerte verbuchten Kursgewinne von mehr als einem halben Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)