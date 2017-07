Schweizer Börse wird tiefer gesehen - Grossbanken im Fokus

Zürich, 28. Jul (Reuters) - An der Schweizer Börse werden zum Wochenschluss tiefere Kurse erwartet. Händler verwiesen auf die negativen Vorgaben aus den USA und Japan. Ausgehend von der US-Technologiebörse Nasdaq büsste auch der Nikkei in Tokio Terrain ein. Allzu stark sollten die Kurse nach Ansicht von Händlern aber nicht sinken. "Die Schweiz erhält momentan klar Unterstützung von der Währungsseite. So schwach war der Franken (zum Euro) schon lange nicht mehr", sagte ein Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,25 Prozent tiefer mit 8995 Zählern. Der SMI Future notierte mit 8981 Punkten um 0,4 Prozent niedriger. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,3 Prozent gestiegen.

Im Fokus der Anleger standen die Grossbanken. UBS stellte beim Halbjahresbericht den Rivalen Credit Suisse laut Händlern in den Schatten. "Das Ergebnis der CS ist in Ordnung, wie erwartet. UBS dagegen hat klar besser abgeschnitten als erwartet", sagte ein Händler.

Credit Suisse hat im zweiten Quartal 2017 den Gewinn auf 303 Millionen Franken fast verdoppelt und etwa so viel, wie Analysten mit 302 Millionen Franken geschätzt hatten. Trotz der deutlichen Verbesserung ist das Institut von der angepeilten Profitabilität noch ein Stück weit entfernt.

UBS hat im abgelaufenen Quartal dank steigenden Erträgen in der Kernsparte Vermögensverwaltung den Gewinn um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken gesteigert. Das ist mehr als von Analysten erwartet.

Für beide Aktien nannten Händler im vorbörslichen Geschäft etwas tiefere Kurse. CS wurde um 0,3 und UBS um 0,4 Prozent tiefer indiziert. "Die beiden Aktien haben sich im Laufe der Woche gut entwickelt", sagte ein Händler.

Daneben warten die Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten und der ersten Schätzung des US-Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal.