Schweizer Börse fällt - UBS und Nestle belasten

Zürich, 28. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Freitag Terrain eingebüsst. Negative Vorgaben von der US-Technologiebörse und Kursabschläge bei den Aktien der Grossbank UBS und dem Schwergewicht Nestle lasteten auf dem Markt. Im Verlauf könnten sich die Verluste eingrenzen. "Die Schweiz erhält momentan klar Unterstützung von der Währungsseite. So schwach war der Franken (zum Euro) schon lange nicht mehr", sagte ein Börsianer.

Der SMI büsste 0,4 Prozent auf 8980 Zähler ein. Am Donnerstag war der Leitindex um 0,3 Prozent gestiegen.

Im Fokus der Anleger standen die Grossbanken. UBS büssten 3,5 Prozent ein. Händler sagten, zwar sei der Zwischenbericht der Bank insgesamt besser als erwartet. UBS hat im abgelaufenen Quartal dank steigenden Erträgen in der Kernsparte Vermögensverwaltung den Gewinn um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken gesteigert. Die Bank Vontobel strich aber die Entwicklung der Kapitalquote als negativ hervor. Diese sank wegen eines Anstiegs der Risikogewichteten Aktiven (RWA).

Dagegen legte die Aktie des Rivalen Credit Suisse um 3,2 Prozent zu. Credit Suisse hat im zweiten Quartal 2017 den Gewinn auf 303 Millionen Franken fast verdoppelt und etwa so viel verdient wie Analysten geschätzt hatten. "Was sich auszahlt, sind die Kostensenkungen", erklärte ZKB-Analyst Javier Lodeiro. Zudem sei wichtig, dass alle Einheiten positiv zur Gewinnüberraschung beigetragen hätten.

Händler sprachen zudem von Gewinnmitnahmen in den UBS-Aktien und von Umschichtungen in die Titel der Credit Suisse. "CS hat mehr Aufholpotenzial", sagte ein Händler. "Wir bestätigen unsere Einschätzung 'Übergewichten', weil die Aktie deutlich unterbewertet ist und die Kostensenkungen sich auszahlen", erklärte Analyst Lodeiro.

Unter Gewinnmitnahmen litten auch die Anteile von Julius Bär, die um gut ein Prozent nachgaben. Der Kurs war nach der Vorlage eines als sehr gut taxierten Halbjahresberichts um fast zehn Prozent gestiegen.

Weiter unter Verkäufen litten die Aktien von Nestle, die um 0,4 Prozent nachgaben. Der Titel hatte am Donnerstag nach einem enttäuschenden Halbjahrsbericht ein Prozent verloren.

Dei Anteile der beiden Pharmariesen Novartis und Roche konsolidierten den jüngsten Anstieg und schwächten sich leicht ab.

Die Aktien zyklischer und Technologiefirmen büssten mehrheitlich Terrain ein. Händler begründeten die Einbussen mit den Verlusten an der US-Börse Nasdaq. Die Aktien des Prüfkonzerns SGS, des Personalvermittlers Adecco, des Chemiekonzerns Clariant und des Autozulieferers Autoneum büssten an Wert ein. Gegen den Trend konnten sich die Papiere des Elektrokonzerns ABB und der Maschinenbauer Oerlikon und Rieter verbessern.

Am breiten Markt stachen Myriad hervor, deren Kurs um mehr als ein Viertel einbrach. Die Softwarefirma peilt eine Kapitalerhöhung in dritten Quartal an und prüft einen Rückzug von der Schweizer Börse.

Cosmo sanken um 3,6 Prozent. Die Pharmafirma hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 17,3 Millionen Euro verbucht nach einem Gewinn von 5,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Forbo verloren zwei Prozent. Der Belag- und Klebstoffhersteller hat im ersten Halbjahr wegen Einmalkosten im Zusammenhang mit Rückstellungen in einem Kartellverfahren einen Verlust von 28,9 Millionen Franken verbucht. Ohne diese Einmalkosten wäre der Gewinn gestiegen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)