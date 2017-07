Schweizer Börse dürfte wenig verändert starten

Zürich, 31. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte verhalten in die neue Handelswoche starten. Die Kurse bewegen sich am Montag im vorbörslichen Handel nur wenig. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis indikativer Kurse mit 9018 Punkten praktisch auf dem Niveau vom Freitag. Der SMI-Future notierte mit 8996 Zählern geringfügig tiefer. Marktbeobachter erwarten keine großen Sprünge: Wegen des Schweizer Nationalfeiertags am Dienstag dürften zahlreiche Anleger dem Markt fernbleiben.

Für Bewegung sorgen könnten die europäischen Inflationszahlen. Sollte die Teuerung niedriger ausfallen als erwartet, würde dies die Diskussion um die Drosselung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) anheizen. In den USA steht das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Grossraum Chicago auf dem Programm.

Nachrichten von Unternehmensseite waren Mangelware. Der Duty-free-Shop-Betreiber Dufry erwägt einen Börsengang seines Nordamerika-Geschäfts. Der Markt unterscheide sich von anderen und ein Initial Public Offering (IPO) würden die Flexibilität erhöhen, wie die Firma mitteilte. Der Erlös aus einem Börsengang würde zum Schuldenabbau verwendet werden und Dufry wolle eine Mehrheitsbeteiligung an dem Geschäft behalten. Im ersten Halbjahr verringerte das Unternehmen den Verlust auf 24,9 Millionen Franken von 75 Millionen Franken Fehlbetrag in der entsprechenden Vorjahresperiode. Der Umsatz wuchs um 5,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)