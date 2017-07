Pharmawerte verhelfen Schweizer Börse zu festerem Start

Zürich, 31. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit höheren Kursen in die Handelswoche gestartet. Der schwächere Franken und Kursgewinne der schwergewichtigen Pharmawerte sorgten Händlern zufolge für eine freundliche Note. Das Geschäft verlaufe aber in ruhigen Bahnen. "Vor dem Schweizer Nationalfeiertag am Dienstag ist nicht viel zu erwarten. Da dürften zahlreiche Anleger dem Markt fernbleiben", sagte ein Händler.

Der SMI stieg um 0,3 Prozent auf 9050 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex praktisch unverändert geschlossen, im Wochenvergleich hatte er knapp ein Prozent zugelegt.

Für Bewegung sorgen könnten die europäischen Inflationszahlen. Sollte die Teuerung niedriger ausfallen als erwartet, würde dies die Diskussion um die Drosselung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) anheizen.

In den USA steht das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Grossraum Chicago auf dem Programm. Höhepunkt dürfte diese Woche allerdings die amtliche US-Arbeitsmarktstatistik am Freitag sein.

Nachrichten von Unternehmensseite waren Mangelware. Die Dufry-Aktien stiegen um 2,3 Prozent. Der Duty-free-Shop-Betreiber überraschte mit der Neuigkeit, dass er einen Börsengang seines Nordamerika-Geschäfts erwäge. Der Markt unterscheide sich von anderen und ein Initial Public Offering (IPO) würden die Flexibilität erhöhen, wie die Firma mitteilte. Der Erlös aus einem Börsengang würde zum Schuldenabbau verwendet werden und Dufry wolle eine Mehrheitsbeteiligung an dem Geschäft behalten. Im ersten Halbjahr verringerte das Unternehmen den Verlust auf 24,9 Millionen Franken von 75 Millionen Franken Fehlbetrag in der entsprechenden Vorjahresperiode. Der Umsatz wuchs um 5,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken.

Die Anteile der Pharmakonzerne Novartis und Roche legten 0,9 beziehungsweise 0,7 Prozent zu. Die Titel der Forschungsfirma Idorsia kletterten um vier Prozent.

Die Aktien der Banken schwächten sich leicht ab. Die Titel von Credit Suisse und UBS waren um jeweils 0,1 Prozent niedriger. Die beiden Grossbanken hatten am Freitag über das erste Halbjahr berichtet.

Die Aktien der Versicherungen legten mehrheitlich zu. Swiss Re stiegen um 0,1 Prozent. Der Rückversicherer veröffentlicht am Freitag den Zwischenbericht.

Die Lebensmitteltitel zeigten sich wenig verändert. Die Anteile von Index-Schwergewicht Nestle ermässigten sich um 0,1 Prozent. Barry Callebaut, Bell und Lindt & Sprüngli legten zu.

Bei den Aktien zyklischer Firmen dominierten festere Kurse. Der Elektrotechnikkonzern ABB, die Inspektionsfirma SGS, der Personaldienstleister Adecco und der Pharmazulieferer Lonza rückten leicht vor. Gegen den Trend büssten die Aktien von Swatch Terrain ein. Der Uhrenkonzern hatte in der Vorwoche im Sog des sich abschwächenden Frankens kräftig an Wert gewonnen.

Am breiten Markt stachen mit den Maschinenbauern Bobst und Oerlikon und dem Zahnimplantate-Hersteller Straumannn Firmen heraus, denen ein schwächerer Franken ebenfalls zugutekomme, hiess es am Markt. Die Aktien von Zehnder sanken um 2,2 Prozent. Die Heizkörperfirma hatte am Freitag ein als enttäuschend eingestuftes Halbjahresergebnis vorgelegt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)