Schweizer Börse dürfte Aufwärtstrend fortsetzen

Zürich, 03. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag fester erwartet. Dank der Schwächeneigung des Frankens gegenüber dem Euro dürfte der Aufwärtstrend anhalten, sagten Händler. Positiv sei auch der anhaltende Rekordlauf an der Wall Street. Dieser wirke sich auch auf andere Handelsplätze günstig aus und ermuntere die Anleger zu Käufen. "La hausse amene la hausse", sagte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent fester mit 9139 Punkten. Der SMI Future notierte mit 9138 Zählern um 0,4 Prozent höher. Am Mittwoch war der Leitindex um knapp 0,8 Prozent gestiegen.

Der schwächere Franken verbessere die Wettbewerbssituation der Schweizer Firmen ungemein, sagten Händler. "Darauf haben wir lange gewartet, dass sich der überbewertete Franken endlich normalisiert", sagte ein Händler.

Impulse für das Geschäft erhofften sich die Anleger ausserdem von der Konjunkturseite: Veröffentlicht werden in Europa die Einzelhandelsumsätze. In London veröffentlicht die Bank von England (BoE) ihren Zinsentscheid. Eine Zinserhöhung wird nicht erwartet. In den USA werden unter anderem Zahlen zu den Auftragseingängen der Industrie veröffentlicht. Höhepunkt des Datenreigens der laufenden Woche ist aber der Freitag, wenn der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung publiziert wird.

Vorbörslich um 2,2 Prozent höhere Kurse indizierten die Händler für die Aktien von GAM. Der Vermögensverwalter habe im ersten Halbjahr mehr Gewinn gemacht und mehr Geld hereingeholt als Analysten erwartet hatten, hiess es am Markt.

Auch Bucher habe besser abgeschnitten, sagten Händler. Der Fahrzeug- und Landmaschinenbauer rechnet für das Gesamtjahr mit einer Umsatzsteigerung und einer verbesserten Betriebsgewinnmarge. Im ersten Halbjahr stieg das Konzernergebnis um knapp ein Fünftel auf 87 Millionen Franken zulegte. Der Auftragseingang wuchs um gut 16 Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)