Schweizer Börse zieht leicht an

Zürich, 03. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Die Kursaufschläge bei den Standardwerten hielten sich aber in engen Spannen. "Der abgeschwächte Franken stützt unseren Markt. Aber nach den jüngsten Gewinnen ist wohl erst einmal eine Atempause angezeigt", sagte ein Händler. Da viele ausländische Märkte zur Schwäche neigten, seien die Anleger nicht mehr ganz so euphorisch, sondern verhielten sich eher etwas vorsichtiger.

Der SMI legte 0,2 Prozent auf 9143 Zähler zu. Am Mittwoch war der Leitindex um knapp 0,8 Prozent gestiegen.

Der schwächere Franken verbessere die Wettbewerbssituation der Schweizer Firmen ungemein, sagten Händler. "Darauf haben wir lange gewartet, dass sich der überbewertete Franken endlich normalisiert", sagte ein Händler.

Richtungsweisende Impulse erhofften sich die Anleger von der Veröffentlichung der Zahlen zu den Auftragseingängen der US-Industrie am Nachmittag und des monatlichen Arbeitsmarktberichts der US-Regierung am Freitag. Dagegen dürfte der Zinsentscheid der Bank von England (BoE) keinen stärkeren Einfluss haben, da noch keine Änderung der Geldpolitik erwartet werde. Die BoE veröffentlicht den Zinsbeschluss um 13:00 Uhr.

Von den 20 Standardwerten notierten 16 fester und drei schwächer. Mit einem Kursplus von 0,7 Prozent führten die Aktien der Sanitärtechnikfirma Geberit die Gewinner an. Dahinter folgten der Bauchemiespezialist Sika, die Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont und der Nahrungsmittelriese Nestle mit Kursgewinnen von 0,5 Prozent und weniger.

Etwas schwächer waren die Anteile des Personalvermittlers Adecco, des Duftstoff- und Aromaherstellers Givaudan und von Zurich Insurance. Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re sanken am Tag vor Bekanntgabe des Halbjahresberichts 0,3 Prozent.

Dei schwergewichtigen Pharmatitel Novartis und Roche waren kaum verändert.

Die Anteile der Grossbanken Credit Suisse und UBS legten 0,2 Prozent zu.

Die Aktien von GAM waren trotz eines guten Ergebnisses unverändert. Der Vermögensverwalter habe im ersten Halbjahr mehr Gewinn gemacht und mehr Geld hereingeholt als Analysten erwartet hatten, hiess es am Markt.

Bucher-Aktien kletterten 4,5 Prozent in die Höhe. Der Fahrzeug- und Landmaschinenbauer rechnet für das Gesamtjahr mit einer Umsatzsteigerung und einer verbesserten Betriebsgewinnmarge. Im ersten Halbjahr stieg das Konzernergebnis um knapp ein Fünftel auf 87 Millionen Franken zulegte. Der Auftragseingang wuchs um gut 16 Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)