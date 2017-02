ZürichUnterstützt von positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürfte die Schweizer Börse mit höheren Kursen in die neue Woche starten. An der Wall Street hatten die Aktien nach Handelsschluss in Europa noch etwas angezogen und in Japan begrüssten die Anleger, dass der Besuch von Ministerpräsident Shinzo Abe bei US-Präsident Donald Trump am Wochenende harmonisch verlaufen sei. In China kamen Impulse für den Aktienmarkt unter anderem von steigenden Rohstoffpreisen.