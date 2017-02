ZürichDie Schweizer Börse hat am Montag nach einer freundlichen Eröffnung an Schwung verloren und sich zuletzt wenig verändert präsentiert. Händler beschrieben das Geschäft als eher ruhig und uneinheitlich. "Gewinner und Verlierer bewegen sich in engen Spannen. Eine eindeutige Richtung hat sich noch nicht ergeben", sagte ein Börsianer. Der SMI notierte mit 8475 Punkten praktisch unverändert. Am Freitag hatte der Leitindex um 0,2 Prozent höher geschlossen.

Die Vorgaben seien eigentlich gut, sagten Händler. An der Wall Street hatten die Aktien nach Handelsschluss in Europa am Freitag noch etwas angezogen und in Japan begrüssten die Anleger, dass der Besuch von Ministerpräsident Shinzo Abe bei US-Präsident Donald Trump am Wochenende harmonisch verlaufen sei. In China kamen Impulse für den Aktienmarkt unter anderem von steigenden Rohstoffpreisen.

Aber die Anleger hielten sich dennoch zurück. Es fehlten die kursweisenden Impulse, hiess es am Markt. Hinweise auf die US-Geldpolitik erhofften sich die Marktteilnehmer von der halbjährlichen Anhörung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Dienstag und Mittwoch.

Mit Spannung würden die Ergebnisse der Grossbank Credit Suisse am Dienstag und des Nahrungsmittelriesen Nestle am Donnerstag abgewartet. Zudem veröffentlichen noch zahlreiche klein- und mittelgrosse Firmen ihre Geschäftszahlen im Lauf der Woche.

Die Aktie der Credit Suisse sank um 0,2 Prozent und der Titel von Rivale UBS verlor 0,5 Prozent. Die Assekuranztitel waren nahezu unverändert.

Ebenfalls am Dienstag veröffentlicht das Übernahmeziel Actelion den Jahresabschluss. Dabei dürften die Zahlen keine grosse Beachtung mehr finden. Der US-Konsumgüter- und Pharmakonzern Johnson & Johnson will die Biotechfirma für rund 30 Milliarden Dollar übernehmen. Die Aktie sank um 0,1 Prozent.

Actelion hat zudem den 2015 begonnenen Rückkauf eigener Aktien über eine zweite Handelslinie abgeschlossen. Insgesamt wurden 7,7 Millionen Titel oder 6,8 Prozent des Kapitals zu durchschnittlich 136,52 Franken erworben.

Bei den als wenig konjunkturanfällig geltenden Pharmariesen notierten die Anteile von Roche um 0,3 Prozent höher, während sich die von Novartis um 0,1 Prozent ermässigten. Die Nestle-Aktie sank um 0,4 Prozent.

Die Akten zyklischer Firmen legten meist leicht zu. ABB, Adecco und LafargeHolcim wurden um weniger als ein halbes Prozent höher bewertet.

Am breiten Markt quittierten die Anleger den Rekordgewinn von Comet mit einem Kursplus von fast sieben Prozent. Die Technologiefirma steigerte den Überschuss auf 27,5 Millionen Franken.

Die Aktie von Implenia gewann 1,4 Prozent. Der Baukonzern hat in Norwegen einen Strassen- und Tunnelauftrag mit einem Volumen von umgerechnet rund 38 Millionen Franken gewonnen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)