ZürichDie Anleger an der Schweizer Börse dürften am Donnerstag eine Verschnaufpause einlegen. Die Vorgaben aus den USA und Asien seien uneinheitlich, sagten Händler. Zudem erwartet die Investoren eine Flut von Firmenbilanzen. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich eine Spur höher mit 8586 Zählern. Der SMI-Future ermässigte sich um 0,1 Prozent auf 8497 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex um 0,2 Prozent höher geschlossen.

Im Fokus steht Swiss Re. Hohe Schadenzahlungen haben den Gewinn des Schweizer Rückversicherers im vergangenen Jahr um 22,6 Prozent auf 3,56 Milliarden Dollar gedrückt. Die Nummer zwei der Branche hinkte damit den Erwartungen der Analysten hinterher. Die Aktionäre sollen trotzdem 4,85 Franken Dividende je Aktie und damit 0,25 Franken mehr als vergangenes Jahr erhalten. Zudem will Swiss Re erneut ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und so bis zu eine Milliarde Franken an die Aktionäre zurückzahlen. Trotz des Geldsegens wurden die Aktien vorbörslich um zwei Prozent tiefer indiziert.

Der chinesische Staatskonzern ChemChina hat sein 43 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für Syngenta erneut verlängert. Nun läuft die Frist bis zum 28. April. Die Syngenta-Anteile wurde vorbörslich leicht höher angeschrieben.

Darüber hinaus erwarteten Händler tiefere Kurse für den Fleischverarbeiter Bell, der für das laufende Jahr vor schwierigen Rahmenbedingungen gewarnt hatte. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Paul Arnold)