ZürichDie Schweizer Börse hat sich am Donnerstag in engen Spannen bewegt. Die Vorgaben aus den USA und Fernost gäben keine klare Richtung vor. Daher konzentrierten sich die Aktivitäten auf die Aktien der Firmen, die ihre Bilanz vorgelegt hätten, sagten Händler. "Nach zwei starken Handelstagen fehlt es an Kraft für weitere Gewinne. Daher legen wir ein Biwak ein", sagte ein Börsianer. Der SMI notierte mit 8580 Punkten um 0,1 Prozent tiefer. Am Mittwoch hatte der Leitindex um 0,2 Prozent höher geschlossen und steht damit weiterhin nahe dem höchsten Stand seit über einem Jahr.

Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung habe keine neuen Erkenntnisse gebracht, sagte ein Händler. Die US-Notenbank Fed steuert höhere Zinsen an und lässt die Tür für eine Anhebung bereits im März offen: Eine geldpolitische Straffung könne nach Ansicht vieler Währungshüter "recht bald angebracht" sein, heisst es in den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen "Das ist nichts Neues", summierte ein Börsianer.

Im Fokus der Anleger steht Swiss Re: Der Rückversicherer habe rückwärts gemacht, sagte ein Händler. Hohe Schadenzahlungen haben den Gewinn im vergangenen Jahr um 22,6 Prozent auf 3,56 Milliarden Dollar gedrückt. Die Nummer zwei der Branche hinkte damit den Erwartungen der Analysten hinterher. Die Aktionäre sollen trotzdem 4,85 Franken Dividende je Aktie und damit 0,25 Franken mehr als vergangenes Jahr erhalten. Zudem will Swiss Re erneut ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und so bis zu eine Milliarde Franken an die Aktionäre zurückzahlen. Trotz des Geldsegens büssten die Aktien ein Prozent ein. "Der Jahresabschluss kann insgesamt nicht ganz überzeugen, auch wenn sich in der Nichtlebensrückversicherung weiterhin eine gute und besser als erwartete Entwicklung zeigt", sagte ZKB-Analyst Georg Marti.

Bei den anderen Versicherungen herrschten leicht niedrigere Kurse vor. Zurich schwächten sich um 0,1 Prozent ab.

Dagegen zogen die Aktien von Cembra Money Bank um 2,5 Prozent an. Die Konsumkreditbank habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Andreas Venditti von der Bank Vontobel. Positiv sei die neue Ausschüttungspolitik. Cembra will eine Dividende von insgesamt 4,45 Franken je Aktie ausschütten. Das entspreche bereits der neuen Strategie, künftig überschüssiges Tier-1-Kapital jenseits von rund 20 Prozent als ausserordentliche Dividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben.

Die Aktien der Grossbanken ermässigten sich leicht. Credit Suisse sanken um 0,4 Prozent und UBS um 0,2 Prozent.

Bei den als krisenresistent geltenden Schwergewichten notierten die Aktien des Lebensmittelriesen Nestle, die am Mittwoch den Markt gestützt hatten, um 0,1 Prozent tiefer. Der Pharmawert Novartis stieg um 0,1 Prozent und der Genussschein von Rivale Roche sank um 0,2 Prozent.

Die Aktien von Syngenta waren nahezu unverändert. Der chinesische Staatskonzern ChemChina hat sein 43 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für Syngenta erneut verlängert. Nun läuft die Frist bis zum 28. April.

Am breiten Markt brachen die Aktien von Bell um neun Prozent ein. Der Fleischverarbeiter hat für das laufende Jahr vor schwierigen Rahmenbedingungen gewarnt. Es sei Zeit für Gewinnmitnahmen, hatte ZKB-Analyst Daniel Bürki den Jahresbericht kommentiert. "Die Bell-Aktie hat in den letzten zwei Jahren formidabel performt", sagte der Analyst und stufte die Empfehlung auf "Untergewichten" von "Marktgewichten" herab.

Die Aktien von Implenia sanken um 0,7 Prozent. Der Baukonzern hat zwar mehr Gewinn erzielt und erhöht die Dividende. Dei Zahlen lägen jedoch leicht unter den Erwartungen, hiess es im Kommentar der Thurgauer Kantonalbank. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1231 oder +49 30 2888 5168)