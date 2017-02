ZürichHändler erwarten die Schweizer Börse zum Wochenschluss in enger Spanne. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost weisen keine klare Richtung, wie es hiess. Andere Impulse seien rar. Am Nachmittag könnten die US-Konjunkturzahlen den Handel etwas beleben. "Die Anleger wagen sich auch nicht recht aus der Deckung. Alle reden von der politischen Verunsicherung und legen die Hände in den Schoss", sagte ein Börsianer.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 8579 Punkten. Der SMI-Future sank um 0,3 Prozent auf 8472 Zähler. Am Vortag hatte der Leitindex 0,2 Prozent nachgegeben.

Am Donnerstag hatte die nahende Präsidentschaftswahl in Frankreich für Verunsicherung gesorgt. Umfragen zufolge wird Marine Le Pen die erste Runde am 23. April für sich entscheiden. Die Chefin des rechtsextremen Front National will ihr Land aus der Euro-Zone führen.

Die Sika-Aktien wurden im vorbörslichen Handel um 1,7 Prozent höher indiziert. Die Bauchemiefirma hat mitten im laufenden Übernahmestreit mit dem französischen Konkurrenten Saint-Gobain ihr Rentabilitätsziel angehoben. Sika strebt neu eine Betriebsgewinnmarge von 14 bis 16 Prozent an, nachdem die Zielvorgabe bislang zwölf bis 14 Prozent lautete. Im vergangenen Jahr waren es 13,8 Prozent. Der Reingewinn stieg 2016 um ein Fünftel auf den Rekordwert von 567 Millionen Franken. Die Aktionäre sollen 102 Franken Dividende erhalten - gut 30 Prozent mehr als zuletzt. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)