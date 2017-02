ZürichDie Schweizer Börse hat sich zum Wochenschluss leicht abgeschwächt. Händler sprachen von einem ruhigen und an Impulsen armen Handel. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost wiesen keine klare Richtung, hiess es. Am Nachmittag könnten die US-Konjunkturzahlen den Handel beleben. "Die Anleger wagen sich auch nicht recht aus der Deckung. Alle reden von der politischen Verunsicherung und legen die Hände in den Schoss", sagte ein Börsianer. Der SMI gab 0,2 Prozent auf 8553 Punkte nach. Am Vortag hatte der Leitindex 0,2 Prozent eingebüsst.

Am Donnerstag hatte die nahende Präsidentschaftswahl in Frankreich für Verunsicherung gesorgt. Umfragen zufolge wird Marine Le Pen die erste Runde am 23. April für sich entscheiden. Die Chefin des rechtsextremen Front National will ihr Land aus der Euro-Zone führen.

Im Mittelpunkt stand Sika. Die Aktien der Bauchemiefirma stiegen um ein halbes Prozent. Sika hat mitten im laufenden Übernahmestreit mit dem französischen Konkurrenten Saint-Gobain ihr Rentabilitätsziel angehoben und strebt neu eine Betriebsgewinnmarge von 14 bis 16 Prozent an. Der Reingewinn wuchs im vergangenen Jahr um ein Fünftel auf den Rekordwert von 567 Millionen Franken. Die Aktionäre sollen 102 Franken Dividende erhalten - fast ein Drittel mehr als zuletzt.

Bei den mehrheitlich schwächeren Standardwerten betrugen die Kursausschläge meist weniger als ein Prozent. Einzig die Aktien von Swatch fielen mit einem Minus von 1,6 Prozent auf. Berenberg nahm die Empfehlung auf "Sell" von "Hold" zurück. Die Anteile von Rivale Richemont schwächten sich um 0,3 Prozent ab.

Auch andere zyklische Werte waren meist auf der Verliererseite zu finden. Die Aktien von LafargeHolcim verloren 1,5 Prozent, die des Elektrotechnikkonzerns ABB ein halbes Prozent nach. Auch die Anteile des Personaldienstleisters Adecco und der Sanitärtechnikfirma Geberit waren leicht tiefer.

Leichte Kursgewinne verbuchten die Aktien des Übernameziels Actelion, des Lebensversicherers Swiss Life, des Telekomkonzerns Swisscom und des Arzneimittelherstellers Novartis. Die Genussscheine von Roche und die Nestle-Aktien waren eine Spur leichter.

Bei den Banken herrschten niedrigere Kurse vor. Credit Suisse verloren 0,8 Prozent an Wret und UBS ermässigten sich um 0,5 Prozent. Auch die Versicherungstitel bröckelten meist etwas ab.

Am breiten Markt fielen die Aktien von Bell mit einem Kursanstieg von 1,5 Prozent auf. Die Anteile des Fleischverarbeiters machten einen Teil des Vortagesverlusts wett.

Stark unter Abgabedruck standen die Anteile von Myriad. Die Mobiltelefonsoftware-Firma verringerte 2016 den Verlust, erzielte aber auch weniger Umsatz. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)