ZürichAn der Schweizer Börse dürften die Kurse zu Wochenbeginn leicht zulegen. Händler setzen auf eine Erholung nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 8545 Punkten. Der SMI-Future stieg ebenfalls um 0,2 Prozent auf 8458 Zähler. Am Freitag war der Leitindex ein halbes Prozent gesunken.

Rückenwind erwarten die Marktteilnehmer von der Wall Street, wo die Kurse am Freitag nach Börsenschluss in Europa angezogen hatten. Impulse dürften zudem von Konjunkturzahlen ausgehen. erwartet werden die Daten zum Geschäftsklima und zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone. In den USA stehen am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Programm.

Novartis will mittels eines vierten bereits genehmigten Rückkaufprogramms eigene Aktien für bis zu 8,6 Milliarden Franken kaufen. Im Rahmen des im Februar 2014 aufgelegten Rückkaufprogramms erwarb der Pharmakonzern Titel für 8,1 Milliarden Franken, was 3,6 Prozent des Kapitals entspricht.

ABB wird dem Irak Ausrüstung zur Energieübertragung im Wert von 500 Millionen Dollar liefern. Das teilte das Büro von Premierminister Haider al-Abadi am Sonntag mit.

Clariant betonte den Willen zur Eigenständigkeit. "Wir wollen nicht übernommen werden, und in der Branche ist das bekannt – und im Sinne gegenseitigen Respekts auch anerkannt", sagte Konzernchef Hariolf Kottmann der "Finanz und Wirtschaft (Samstagsausgabe). Diese Position werde vom gesamten Verwaltungsrat und Management unterstützt. Ein feindliches Übernahmeangebot hält Kottmann für riskant. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)