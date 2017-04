ZürichDie Schweizer Börse dürfte am Dienstag ihren Rückgang fortsetzen. Kursbewegende Impulse von Unternehmens- und Konjunkturseite seien rar und angesichts der geopolitischen Spannungen scheuten die Anleger das Risiko, erklärten Marktteilnehmer. Insbesondere der jüngste US-Luftangriff in Syrien und die anstehende französische Präsidentenwahl sorgen für Nervosität. Die Wall Street hatte nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne wieder abgegeben und in Tokio hatte der erstarkte Yen für Kursverluste gesorgt.