ZürichDie Schweizer Börse dürfte am Mittwoch fester in den Handel starten. Allerdings würden sich die Anleger angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen wohl weiterhin nicht gross engagieren, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI auf Basis vorbörslich gestellter Preise um 0,2 Prozent höher mit 8661 Punkten. Der SMI-Future stieg um 0,3 Prozent auf 8581 Zähler. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent fester geschlossen.

Zwar dämpften die Krise in Syrien und die Lage in Nordkorea weiterhin die Stimmung, sagte ein Börsianer. Allerdings deutete sich hier auch eine Entspannung an: Nach chinesischen Angaben telefonierte Chinas Präsident Xi Jinping mit seinem US-Kollegen Donald Trump und machte sich für eine friedliche Beilegung des Streits mit Nordkorea stark.

In der Schweiz standen die Papiere des Schokoladenkonzerns Barry Callebaut im Fokus, die vorbörslich 1,2 Prozent höher indiziert wurden. Die Firma hat im ersten Geschäftshalbjahr besser verdient. Der Gewinn stieg um knapp ein Drittel auf 142,1 Millionen Franken. Trotz der verhaltenen globalen Nachfrage konnten die Verkaufsmengen vor allem im zweiten Geschäftsquartal gesteigert werden.

Die Papiere von Kühne + Nagel wurden ebenfalls fester indiziert. Die Logistikfirma hat mit Alibaba eine Absichtserklärung über weltweite Dienstleistungen abgeschlossen.

Die Papiere des Baustoffkonzerns Sika, die am Vortag anlässlich der Generalversammlung vom Handel ausgesetzt wurden, waren vorbörslich 0,8 Prozent fester. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Myria Mildenberger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168)