ZürichDie Schweizer Börse ist am Mittwoch dank Kursgewinnen bei den als krisensichere Anlage geltenden Index-Schwergewichten fester gestartet. Grundsätzlich seien aber viele Investoren seien angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen weiterhin auf der Hut, sagten Börsianer. Der SMI legte 0,3 Prozent auf 8671 Punkte zu. Am Dienstag hatte der Leitindex um 0,3 Prozent fester geschlossen.

Die Krise in Syrien und die Lage in Nordkorea dämpften weiterhin die Stimmung, sagte ein Händler. Allerdings zeichne sich eine Entspannung ab: Nach chinesischen Angaben telefonierte Präsident Xi Jinping mit seinem US-Kollegen Donald Trump und machte sich für eine friedliche Beilegung des Streits mit Nordkorea stark. Aber auch an den Börsen in Fernost gingen die Anleger in die Defensive und flüchteten in "sichere Häfen" wie Gold oder den japanischen Yen.

Die Suche nach Sicherheit dominierte auch die Schweizer Börse. Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestle, die gemeinhin als krisensicheres Investment gelten, legten 0,5 Prozent zu. Auch die Anteile der Pharmafirmen Novartis und Roche waren gefragt, sie legten 0,4 und 0,2 Prozent zu. Die drei SMI-Schwergewichte zeichneten damit massgeblich für das Indexplus verantwortlich.

Zu den Kursgewinnern gehörten darüber hinaus Finanzwerte. Die Anteile der Credit Suisse waren um 0,4 Prozent fester und der UBS legten 0,7 Prozent zu. Die Titel von Julius Bär zogen 0,2 Prozent an. Die Privatbank hält am Mittwoch ihre Generalversammlung ab. Auch Versicherungswerte waren gefragt.

Auch zahlreiche konjunktursensible Titel wie jene des Personalvermittlers Adecco, der Zementfirma LafargeHolcim und der Sanitärtechnikfirma Geberit legten zu. Die ABB-Aktien gaben 0,2 Prozent nach. UBS hatte am Dienstag eine Verkaufsempfehlung für den Elektrotechnikkonzern abgegeben.

Am breiten Markt gaben die Aktien des Schokolade- und Kakao-Herstellers Barry Callebaut leicht nach. Die Firma hat im ersten Geschäftshalbjahr besser verdient. Der Gewinn stieg um knapp ein Drittel auf 142,1 Millionen Franken. Trotz der verhaltenen globalen Nachfrage konnten die Verkaufsmengen vor allem im zweiten Geschäftsquartal gesteigert werden. Um ihr Wachstumsziel zu erreichen, müsse die Firma allerdings noch zulegen, erklärten die Vontobel-Analysten.

Die Aktien von Kühne+Nagel legten 0,6 Prozent auf 144,90 Franken zu. Sie profitierten zum einen von einer Absichtserklärung für eine Dienstleistungsvereinbarung mit dem chinesischen Internet-Händler Alibaba. Zudem empfahlen die Analysten von Helvea Baader die Titel zum Kauf und erhöhten das Kursziel auf 165 von 137 Franken.

Die Titel des Baustoffkonzerns Sika, die am Dienstag wegen der Generalversammlung vom Handel suspendiert waren, sanken um 1,0 Prozent. Auf der Aktionärsversammlung hatte sich Sika erneut mit einer Beschränkung der Stimmrechte der Gründerfamilie Burkard gegen einen Verkauf der Firma an den französischen Konkurrenten Saint-Gobain gewehrt. Nach Einschätzung von Sika-Verwaltungsratschef Paul Hälg könnte sich der Streit bis 2018 hinziehen. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Paul Arnold)