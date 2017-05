ZürichDie Schweizer Börse wird nach dem verlängerten Wochenende wenig verändert erwartet. Vor dem Beginn des zweitägigen Treffens des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank dürften sich die Anleger zurückhalten, hiess es am Markt. Zudem müssten sie sich erst an den Markt herantasten. "Die Vorgaben sind nicht richtungsweisend", sagte ein Händler. Die Wall Street hatte sich am Montag leicht abgeschwächt. In Fernost waren der Nikkei-Index am Dienstag etwas höher und der chinesische Shanghai Composite leichter.