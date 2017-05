ZürichDie Schweizer Börse ist mit steigenden Kursen in den Mai gestartet. Vor Beginn des zweitägigen Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank agierten die Anleger am Dienstag aber vorsichtig. Im März hatte die Fed das Zinsniveau auf 0,75 bis 1,0 Prozent erhöht und will dieses Jahr noch nachlegen. Morgen Mittwoch wird allerdings noch kein Zinsschritt erwartet. Wenig Orientierung boten die Auslandsvorgaben. Die Wall Street hatte sich am Montag leicht abgeschwächt, in Tokio war der Nikkei-Index am Dienstag etwas höher und in Shanghai der Composite-Index leichter.