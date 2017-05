An der Schweizer Börse dürfte der Aufwärtstrend anhalten

Zürich, 04. Mai An der Schweizer Börse dürften die Kurse am Donnerstag weiter anziehen. Nach dem jüngsten US-Zinsentscheid und dem letzten TV-Duell im französischen Präsidentschaftswahlkampf rechnen Marktbeobachter allerdings mit Zurückhaltung und Vorsicht bei den Anlegern. Die amerikanische Notenbank ließ den Leitzins erwartungsgemäß unverändert, hielt sich aber die Tür für eine Zinserhöhung im Juni offen. Und in Frankreich entschied nach Ansicht der Zuschauer der europa-freundliche