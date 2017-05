ZürichDie Schweizer Börse hat am Mittwoch eine Spur leichter tendiert. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger laut Händlern zurück. Zudem würden am Nachmittag die ersten Angaben zur Entwicklung des US-Arbeitsmarktes veröffentlicht. Auch seien die Vorgaben aus den USA wenig richtungsweisend. In Tokio ruhte der Handel wegen eines Feiertags.