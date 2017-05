Schweizer Börse gibt weiter nach - Credit Suisse im Fokus

Zürich, 18. Mai Die Schweizer Börse hat am Donnerstag an den Abwärtstrend vom Vortag abgeschlossen. fortgesetzt. Die Anleger seien auf der Hut, sagte ein Händler. Die innenpolitische Entwicklung in den USA mache sie nervös. Der SMI gab 0,5 Prozent auf 8960 Punkte nach. Am Mittwoch hatte der Leitindex 1,4 Prozent eingebüsst.