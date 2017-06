Schweizer Börse wird vor SNB-Zinsbeschluss etwas höher gesehen

Zürich, 15. Jun Die Schweizer Börse wird am Donnerstag etwas höher gesehen. Die Auslandsvorgaben seien uneinheitlich. Aber weil der Dow Jones Index nach Börsenschluss in Europa noch leicht angezogen und der umfassendere S&P500 seine Verluste eingegrenzt hat, könnten die Kurse in der Schweiz etwas höher starten, hiess es am Markt.