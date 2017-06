ZürichDie Schweizer Börse wird am Dienstag etwas höher erwartet. Dem Rückenwind aus den USA und aus Japan werde sich die Schweiz nicht entziehen und an den Aufwärtstrend vom Montag anknüpfen, sagten Händler. Das Geschäft dürfte aber nicht allzu hektisch verlaufen, weil die Impulse dünn gesät seien, hieß es am Markt.